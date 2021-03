Les Raptors perdent malgré le brio de Norman Powell

Malgré le retour au jeu de Fred VanVleet et de Pascal Siakam, et les 43 points de Norman Powell, les Raptors ont encaissé une sixième défaite consécutive en s’inclinant par la marque de 116 à 112 face aux Pistons, mercredi soir, à Detroit.

Ce revers est particulièrement difficile à digérer pour les Raptors qui faisaient face à la pire équipe de l’Association de l’Est cette saison.

Outre Powell, qui a établi une marque personnelle dans la défaite, le Montréalais Chris Boucher a aussi bien fait avec 21 points.

Tout comme VanVleet et Siakam, qui avaient raté les six derniers matchs des Raptors en raison du protocole de la COVID-19 de la NBA, Malachi Flynn et Patrick McCaw étaient aussi de retour dans la formation.

Chez les Pistons, Saddiq Bey, Mason Plumlee et Delon Wright ont tous trois réussi un double-double.

Les Raptors tenteront de renouer avec la victoire vendredi contre le Jazz de l’Utah, Tampa.

Ailleurs dans la NBA

À Philadelphie, Giannis Antetokounmpo a inscrit 32 points et 15 rebonds pour mener les Bucks de Milwaukee à un gain de 109 à 105 face aux 76ers, en prolongation. Les visiteurs ont eu le meilleur 16 à 12 en période supplémentaire.

À Indianapolis, James Harden a brillé avec un triple-double de 40 points, 10 rebonds et 15 mentions d’assistance pour propulser les Nets de Brooklyn vers une victoire de 124 à 115 face aux Pacers de l’Indiana. Malcolm Brogdon a été le joueur le plus productif pour l’équipe locale avec 24 points. Les Nets sont invaincus à leurs six derniers matchs.

À Houston, Draymond Green a lui aussi réussi un triple-double (16 points, 12 rebonds et 10 aides) dans un gain de 108 à 94 des Warriors de Golden State face aux Rockets.