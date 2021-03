Encore un joueur blessé dans une bagarre

Blessé lors d’une bataille, l’attaquant des Oilers d’Edmonton Jujhar Khaira devra rater quelques matchs, son état de santé devant être réévalué quotidiennement.

Khaira a dû répondre de ses actes après avoir frappé Oliver Kylington à la tête dans un duel que les Flames de Calgary ont finalement remporté 4 à 3, lundi. Il a jeté les gants devant Brett Ritchie à mi-chemin en première période. Il a toutefois reçu un coup de poing qui a semblé le sonner et il a quitté la rencontre par la suite.

Cet événement n’est pas sans rappeler la blessure du défenseur Ben Chiarot, qui ratera de six à huit semaines d’activités pour le Canadien de Montréal après s’être fracturé la main lors d’une bataille.

«C’est très difficile à voir, a dit Devin Shore en vidéoconférence. Ceux qui jettent les gants dans cette ligue gagnent le respect de leurs pairs. C’étaient deux gros joueurs qui se sont lancés. Vous ne voulez jamais voir [un joueur être sonné]. Je lui ai parlé ce matin, il allait beaucoup mieux. Nous espérons qu’il sera de retour rapidement.»

Encore sa place

Shore est toutefois d’avis que les bagarres ont encore leur place dans la ligue. Il estime que les professionnels de la santé sont bien formés et bien présents pour prendre en charge ceux qui sont victimes de chocs à la tête.

«C’est une petite communauté dans cette ligue et il y a un respect mutuel. Je pense personnellement que [les bagarres] ont encore leur place. Heureusement, des gens sont là pour prendre toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la tête – les tests et le suivi, quand ça arrive et dans les jours qui suivent.»

«Bien entendu, vous préfériez que ce genre de choses n’arrivent jamais, particulièrement chez un coéquipier. Mais c’est intense sur la glace et les émotions sont élevées.»

Par ailleurs, Khaira n’a pas été puni pour son geste à l’endroit de Kylington, mais il pourrait bien recevoir un appel du département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) à ce sujet.

Khaira a marqué trois buts et totalisé huit points en 22 parties cette saison.