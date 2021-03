EN DIRECT | Danault et Ouellet parlent aux médias

Après Marc Bergevin, Phillip Danault et Xavier Ouellet rencontrent les médias.

Voyez les points de presse des joueurs du CH dans la vidéo principale.

Phillip Danault :

«Je ne vais pas entrer dans les détails sur ce qui m'est arrivé lors du match à Calgary, mais je suis à cent pourcent.»

«Je suis fier de jouer à montréal en temps que francophone. La pressions s'ajotue un peu plus et ça nous impose un petit défi de plus.

«Ouellet a le succès à coeur et il joue bien. Je n'ai pas de doute qu'il peut faire partie de notre équipe.»

«Quand on applique les stratégies de Dominique Ducharme, c'est exigeant, mais ça rapporte.»