Charlie Montoyo et les Blue Jays, une relation durable

Les Blue Jays de Toronto ont utilisé l’option figurant au contrat de leur gérant Charlie Montoyo. Le Portoricain de 55 ans demeurera ainsi à la barre de l’équipe au moins jusqu’au terme de la saison 2022.

C’est ce que le directeur général Ross Atkins a révélé, mardi, lors d’une vidéoconférence au cours de laquelle il n’a pas hésité à louanger son homme de confiance.

«Il est très stable pendant les matchs. Ses instincts sont incroyables, a évalué Atkins. Sa collaboration avec [ses adjoints] continue d’être une force. Le personnage, sa capacité à créer un environnement très positif et constructif, c’est très encourageant. Je ne pourrais pas être plus heureux de travailler à ses côtés.»

S’il n’a rien révélé pour la suite, Atkins s’est toutefois fait rassurant, avançant que ses embauches demeuraient habituellement des décisions pour assurer la pérennité de l’équipe.

«Il s'agit d'une relation et d'un partenariat que nous souhaitons voir durer. Tout employé que j’ai embauché dans ma carrière, peu importe où, il s’agit d’un engagement à long terme. Ce ne sont jamais des relations du genre "voyons ce qu’ils vont faire". Il s’agit de relations permettant de nous concentrer sur un but commun et de nous aider les uns les autres à nous améliorer.»

Moderne

Montoyo amorcera sa troisième saison avec les Blue Jays et il montre jusqu’ici un dossier de 99-123. Il a toutefois permis à la formation torontoise de se qualifier pour les éliminatoires au terme d’une saison écourtée en 2020, même si le club a dû s’expatrier temporairement et disputer ses rencontres à domicile à Buffalo en raison de la pandémie de COVID-19.

Son travail lui avait d’ailleurs valu une nomination pour le titre de gérant de l’année dans la Ligue américaine en compagnie de Kevin Cash (Rays de Tampa Bay) et de Rick Renteria (White Sox de Chicago).

Aux yeux d’Atkins, c’est une approche différente qui lui a permis d’opérer ce changement de direction.

«Peu importe la préparation et l'expérience que vous avez – Charlie, je pense, avait autant de préparation et d'expérience de gestion que vous pourriez le demander –, c'est toujours très différent lorsque vous dirigez une organisation comme il le fait», a lancé le DG.

«Il a accepté son rôle avec humilité. Il a relevé tous les défis avec un esprit ouvert et un caractère incroyable. Il traite tout le monde de la même manière. Nos joueurs apprécient vraiment cela. De toute évidence, il est conscient des besoins et des intérêts individuels. Il est simplement un être humain très juste et cohérent qui donne le ton à notre environnement.»