«C'est frustrant pour des vétérans» - Roussel

L'attaquant des Canucks de Vancouver Antoine Roussel est revenu sur le combat opposant son coéquipier J.T. Miller au défenseur des Canadiens de Montréal Ben Chiarot, survenu la semaine dernière.

Chiarot ratera de six à huit semaines d'action puisqu'il s'est fracturé une main lors de cette fameuse bagarre.

«Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé, je crois qu'ils ont eu le goût de changer le match de bord et ç'a profité aux Canadiens puisqu'ils ont marqué 30 secondes plus tard sur le but de Kotkaniemi, a commenté Roussel, mardi soir, lors de l'émission JiC.

C'est à ce moment que l'animateur Jean-Charles Lajoie a parlé du fameux «code».

«C'est important, mais ce n'est pas tout le monde qui le respecte, a mentionné Roussel. C'est frustrant pour des vétérans qui ont connu le code. Il y a beaucoup de jeunes qui se donnent beaucoup de poids parce qu'ils n'ont plus à répondre à certains de leurs actes et c'est ça qui est choquant.»

