Une grande source d’inquiétude chez les Leafs

Les Maple Leafs de Toronto demeurent au sommet de la section Nord, mais les derniers jours n’ont rien apporté de rassurant, particulièrement devant le filet, où Frederik Andersen peine depuis quelques rencontres.

Le gardien a été tout sauf convaincant lors de ses quatre dernières parties, incapable d’atteindre le taux d’efficacité de ,900 à chaque occasion. Il a d’ailleurs été malmené par les Jets de Winnipeg pendant la série de trois rencontres opposant les deux clubs de tête de la division. Andersen a notamment flanché dans un revers de 5 à 2, samedi, paraissant plutôt mal sur un filet de l’adversaire.

«Ce n’est pas assez pour gagner, a-t-il admis au quotidien "Toronto Sun". Je pense qu’il y a eu de bons coups, mais ce but [de Kyle Lowry] aurait dû être arrêté. [...] Cela nous a fait mal.»

Malgré tout, l’ancien des Ducks d’Anaheim a encore la pleine confiance de ses coéquipiers, notamment le capitaine John Tavares.

«Freddie joue d’une excellente manière. Nous devons réduire le nombre d’occasions de marquer de la formation rivale [Winnipeg]. Elle a obtenu des chances de qualité et elle compte sur de très bons joueurs et tireurs, a mentionné le vétéran. Il nous faut effectuer un bien meilleur travail devant lui.»

Défense à revoir

Pour sa part, le défenseur Morgan Rielly croit que tous, et non pas seulement le gardien, doivent assumer leurs responsabilités et faire les ajustements requis.

«Notre façon de contrôler la rondelle doit être meilleure. Je pense que notre groupe d’arrières n’a pas offert le mieux pour briser les jeux et relancer l’attaque.»

L’instructeur-chef Sheldon Keefe n’est visiblement pas celui qui le blâmera en premier lieu, comme il l’a laissé entendre vendredi au réseau Sportsnet.

«Il a composé avec un certain nombre d’obstacles comme les blessures depuis que je suis ici, a-t-il dit. Le travail supplémentaire qu’il a fait est un autre signe de son sérieux. C’est un gars fiable qui fera tout ce qu’il faut pour être votre gardien partant.»

Andersen présente un dossier de 13-6-2, une moyenne de buts alloués de 2,87 et un taux de ,899 cette saison.