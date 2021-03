Ronaldo et la Juve n'abdiquent pas

Cristiano Ronaldo, cible des critiques cette semaine après l'élimination européenne contre Porto, a répliqué à sa façon: avec des buts. Et la Juventus l'a emporté 3-1 contre Cagliari.

Dans le dernier stade italien où il n'avait encore jamais réussi à marquer, CR7 a signé son second « hat trick » en Serie A depuis son arrivée en 2018, et son second contre les Sardes: avec une tête surpuissante sur corner (10e), un penalty obtenu et transformé (25e) et une frappe croisée du gauche (32e).

Le Portugais aurait toutefois pu aussi quitter le terrain à 1-0: auteur d'un pied en avant dangereux sur le gardien sarde Alessio Cragno, touché au menton, il n'a écopé que d'un jaune mais a frôlé le rouge direct (14e).

Avec 23 buts, Ronaldo conforte sa première place au classement des buteurs devant l'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku (19 réalisations).

« C'est un privilège de l'avoir avec nous, on se le garde, il fait partie du futur » de la Juve, a assuré le directeur sportif de la Juve Fabio Paratici, en réponse à des rumeurs évoquant des envies de départ de CR7 après la nouvelle désillusion européenne.

Face à l'ouragan portugais, Cagliari a dû atteindre une baisse de régime turinoise pour réduire le score par Giovanni Simeone (61e) en seconde période.

L'Inter court vers le titre

Les Nerazzurri, sur orbite vers leur premier scudetto depuis 2010 pour mettre fin à neuf ans de règne de la Juventus, s'en sont encore remis à Romelu Lukaku et Lautaro Martinez.

« Big Rom » a ouvert la marque sur un penalty obtenu par l'Argentin (62e). Puis Lautaro Martinez a offert le succès aux Intéristes d'un coup de tête (85e), après que le Torino avait arraché l'égalisation par Antonio Sanabria (70e).

L'Inter Milan, fidèle à la ligne « pragmatique » adoptée par Antonio Conte - en tribunes car suspendu dimanche - depuis l'élimination en Ligue des champions en décembre, est devenue une équipe rudement efficace à défaut d'être flamboyante: huitième victoire de suite en championnat, et troisième de suite par un seul but d'écart.

« Aujourd'hui, on a démontré une nouvelle fois que nous étions prêts pour des choses importantes », a assuré Lautaro Martinez.

Arsenal douche Tottenham

Avec un Erik Lamela qui a ouvert le score en inscrivant peut-être le but de l'année, avant de se faire expulser et de voir son équipe perdre (2-1), Tottenham est passé par toutes les émotions contre Arsenal.

Au classement, les Spurs, (7e) ratent l'occasion d'intégrer les places européennes, avec 45 points, soit 3 de moins que West Ham (5e) qui occupe le dernier strapontin européen.

Arsenal est, lui, solidement campé au milieu du classement (10e) avec 41 unités, à distance respectable encore de ce genre de considérations.

Ce derby du nord de Londres n'avait pas très bien démarré pour Tottenham, qui avait perdu dès la 19e minute son attaquant sud-coréen Son Heung-min, apparemment touché aux adducteurs.

Une bien mauvaise nouvelle au moment d'entamer la dernière ligne droite de la saison, sachant que Son a marqué 18 buts et donné 16 passes décisives en 40 apparitions cette saison.

La déception a un peu été éclipsée quand son remplaçant, l'Argentin Lamela a ouvert le score d'un coup du foulard sur le premier tir des Spurs dans le match (1-0, 33e).

Malheureusement pour eux, cet avantage n'a duré qu'une grosse dizaine de minute, Martin Odegaard égalisant juste avant la pause (1-1, 44e).

En seconde période, Alexandre Lacazette - titulaire alors que Pierre-Emerick Aubameyang avait été relégué sur le banc pour un manquement à la discipline - a obtenu un pénalty généreux qu'il a transformé en prenant Hugo Lloris à contre-pied (2-1, 64e).

Pour ne rien arranger, à un quart d'heure de la fin, Lamela a récolté un deuxième jaune pour une main dans le visage d'un adversaire (74e) et Harry Kane a trouvé le poteau sur un coup-franc à la toute fin du temps réglementaire, signe que ce match n'était vraiment pas destiné aux siens.