«Nous nous sommes parlés...»

Les Canadiens de Montréal ont perdu samedi soir un match sans éclat malgré le congé d’entraînement la veille et une journée complète de repos.

Le club devra trouver une solution rapidement, puisqu’une autre semaine de quatre matchs attend les joueurs.

Ci-dessus voyez les commentaires de Josh Anderson après l'entraînement de dimanche.

Pour Josh Anderson, qui est revenu au jeu le 6 mars dernier après avoir soigné une blessure au bas du corps et qui a depuis disputé les cinq matchs des siens, le calendrier condensé n’est pas un prétexte pour justifier une telle baisse de régime.

«Vers le milieu de la saison, c’est comme si on jouait aux deux jours, ce qui est le cas. C’est difficile, mais toutes les autres équipes le font aussi, a-t-il rappelé dimanche, après l’entraînement du CH à Winnipeg.

«On ne peut chercher d’excuses. Il faut être compétitif et jouer avec intensité.»

Auteur de 10 buts et 14 points en 24 sorties, Anderson a enregistré trois tirs au but et deux mises en échec dans la défaite de 3-1 face aux Flames de Calgary, samedi.

Il ne prend pas à la légère les deux matchs face aux Jets, lundi et mercredi, avant le retour à Montréal pour les matchs de vendredi et samedi.

«Les deux prochains matchs seront très importants pour nous. Dans les deux derniers, nous n’étions pas engagés comme on aurait dû l’être et ni la communication ni le soutien n’étaient présents.

«Lorsque c’est le cas, nous connaissons du succès.»

Une «garantie» pour lundi

Le marchand de vitesse s’est montré convaincant en vue du match de lundi. À en croire ses dires, le Tricolore ne s’en laissera pas imposer face à sa bête noire, qu’elle n’a domptée qu’une seule fois en quatre duels cette saison (1-1-2).

«Je peux vous garantir que tout le monde aura des ailes et sera prêt à jouer. Nous n’avons pas le choix avec l’écart des points en ce moment au classement.»

Si l’exécution est visiblement laborieuse sur la glace, Anderson assure que les joueurs ont confiance en l’effectif.

«Nous y croyons tous. C’est juste une question d’exécuter et se soutenir pour y arriver. Nous nous sommes parlé. On croit en cette équipe.»