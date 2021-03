Les Québécois prennent la relève à Nashville

Les Predators de Nashville doivent s’appuyer sur une jeune brigade défensive à saveur québécoise en raison des blessures, et même si les résultats se font attendre, l’éthique de travail et l’espoir sont au rendez-vous au sein de l’organisation.

La formation du Tennessee est actuellement privée des défenseurs Ryan Ellis, Luca Sbisa, Roman Josi et Mark Borowiecki, blessés, et de Dante Fabbro, suspendu. Ainsi, Alexandre Carrier a inscrit son premier but en carrière, tandis que Frédéric Allard disputait un tout premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi, dans une défaite de 6 à 3 face au Lightning à Tampa.

Carrier jouait d’ailleurs en compagnie de Mattias Ekholm sur la première paire défensive de l’équipe et a été utilisé pendant 21 min 42 s. Allard a quant à lui vu de l’action pendant 16 min 59 s. Les deux hommes ont toutefois montré un différentiel de -2. Un troisième défenseur québécois, soit Jérémy Davies, a passé 18 min 42 s sur la surface glacée dans cette rencontre.

Les Predators ont malgré tout perdu un troisième match de suite. Mais selon l’entraîneur-chef John Hynes, ce sont les vétérans qui sont à blâmer, et non les recrues.

«Dans le match de [samedi] soir, certains de nos vétérans devaient être meilleurs, a statué le pilote en conférence de presse après la partie. Les jeunes gars sont arrivés, et ce sont tous de bons joueurs – c'est pourquoi ils sont dans l'organisation – et vous allez traverser des situations où vous avez des blessures et des jeunes sont appelés en renforts. J'ai vraiment aimé la façon dont ces jeunes ont joué. Je pense qu'ils ont été très compétitifs et je pense qu'ils se sont améliorés avec le temps.»

«Je pense que c’est une bonne expérience pour les jeunes de pouvoir arriver et d’être placés dans des situations clés. Ils nous ont donné l’opportunité d’être une équipe vraiment compétitive. Mais dans ces situations, vous avez besoin de vos vétérans pour porter le fardeau.»

Très proche

Carrier disputait un 10e match dans la LNH, réparties au cours de trois des cinq dernières saisons. S’il est heureux d’avoir fait bouger les cordages pour une première fois, il aurait néanmoins préféré une victoire.

Il est toutefois bien conscient que la présence de plusieurs recrues dans la formation rendra les choses difficiles à court terme.

«Ç’a été un long périple dans le hockey professionnel de quatre saisons [avant cette année] pour moi, a tout d’abord indiqué Carrier à propos de son propre parcours. [Jouer dans la Ligue américaine], ça fait partie du processus et c’est bien. J’ai appris beaucoup là-bas, mais je suis heureux d’être ici maintenant.»

«Tout le monde travaille fort, et le problème n'est pas l'éthique de travail, a avancé Carrier. Nous avons de nouveaux joueurs dans la formation, nous sommes plus jeunes, surtout en défense, et tout le monde essaie de faire ce qu'il faut. De toute évidence, cela ne va pas dans notre sens, mais je suis sûr dans les prochains matchs, nous allons obtenir des victoires.»

À propos d’Allard, Carrier s’est dit très heureux de voir un ami goûter à la LNH pour la première fois. Les deux hommes ont évolué pour les Admirals de Milwaukee, dans la Ligue américaine, lors des trois dernières saisons.

«C'était génial! a lancé Carrier. C'est l'un de mes meilleurs amis. Nous étions ensemble pendant quelques saisons à Milwaukee, nous sommes très proches, donc j'étais vraiment excité pour lui. J'étais vraiment excité pour lui et d'être là, de jouer dans la même formation avec lui pour son premier match. Il a bien joué aussi, donc je suis vraiment content pour lui.»

Les trois Québécois devraient toutefois être rétrogradés lorsque les blessés reviendront puisqu’ils font tous l’objet d’un rappel d’urgence.