Jean-Gabriel Pageau et Noah Dobson doivent suivre le protocole de la COVID-19

L’attaquant des Islanders de New York Jean-Gabriel Pageau et le défenseur Noah Dobson ont vu leur nom placé sur la liste de COVID-19, dimanche.

Disputant une première saison complète avec les Insulaires, Pageau a marqué neuf buts, tout en se faisant complice de huit filets. Il revendique ainsi une récolte de 17 points en 28 parties. Pour sa part, Dobson a totalisé 12 points en un nombre identique de rencontres.

L’attaquant des Rangers de New York Phillip Di Giuseppe devra également suivre le protocole mis en place pour éviter les éclosions de la maladie. Il a inscrit un but et amassé sept points en 23 parties cette saison.

Les noms de Kyle Turris (Oilers d’Edmonton), d’Olli Maatta (Kings de Los Angeles) et de Will Butcher (Devils du New Jersey) figurent encore à cette liste.