Nouveau départ pour Sam Bennett chez les Flames

Alors que son avenir à Calgary semblait incertain il n’y a pas si longtemps, l’attaquant Sam Bennett est ragaillardi par l’arrivée de Darryl Sutter à la barre des Flames.

Avant le premier match de Sutter en tant qu’entraineur-chef des Flames, jeudi, contre le Canadien de Montréal, Bennett n’avait obtenu que quatre points en 23 matchs cette saison. Contre le Tricolore, le joueur ontarien a inscrit un but et une aide.

«Je me sentais bien, a confié Bennett, dont les propos ont été rapportés vendredi par TSN. J’ai joué sur la quatrième unité, mais on ne jouait pas comme le fait normalement un quatrième trio.»

«Je crois que (Sutter) a réussi à impliquer tous les trios et c’était plus facile de rentrer dans le match. J’ai été utilisé en désavantage numérique, j’ai eu plus de présences sur la glace et j’étais plus à l’aise. Tout ça est bon pour moi et pour ma confiance. Je suis excité, je m’amuse et je veux que ça continue», a poursuivi le quatrième choix au repêchage de 2014.

Un rôle plus important

Plus tôt cette saison, avant le congédiement de l’entraineur-chef Geoff Ward, Bennett a été laissé de côté à quelques reprises et s’est retrouvé au cœur de rumeurs d’échanges. Il a donc vu l’arrivée de Sutter comme un nouveau départ.

«J’ai eu plusieurs discussions avec Darryl, il est très bon pour communiquer avec moi. Je sais ce qu’il veut de moi et je sens que j’aurai un rôle plus important. C’est ce que je veux», a ajouté le joueur de 24 ans.

Pour sa part, Sutter était satisfait de ce qu’il a vu de Bennett jeudi, contre le Tricolore.

«C’est bien pour lui qu’il soit récompensé sur la feuille de pointage, a-t-il lancé. J’ai vraiment regardé son jeu (contre le Canadien) et c’était un bon départ pour lui. Je m’attends à beaucoup de lui.»

Bennett aura la chance de montrer à nouveau ce qu’il sait faire à son entraineur-chef samedi soir, alors que les Flames affronteront à nouveau le Canadien.