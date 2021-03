Bruins: six ans après avoir sacrifié Lucic et Hamilton

Au repêchage de 2015, soit un mois après son arrivée en poste chez les Bruins de Boston, le directeur général Don Sweeney avait tenté le grand coup en obtenant notamment deux sélections supplémentaires en première ronde.

Le nouveau DG avait les choix numéro 13, 14 et 15 du premier tour, après avoir envoyé l’attaquant Milan Lucic et le défenseur Dougie Hamilton sous d’autres cieux, soit à Los Angeles et Calgary, respectivement.

Avec ces précieuses sélections, Sweeney a jeté son dévolu sur l’arrière Jakub Zboril, ainsi que sur les attaquants Jake DeBrusk et Zachary Senyshyn, dans l’ordre. Depuis, ses décisions ont fait l’objet de moqueries puisque les trois patineurs n’ont pas la carrière de certains joueurs choisis après eux, dont Mathew Barzal (16e), Kyle Connor (17e) et Thomas Chabot (18e).

Après le repêchage de 2015, le directeur général semblait déjà vouloir trouver des excuses pour ses sélections.

«Nous avons essayé de nous avancer dans ce repêchage, mais nous n’avons pas été capables de le faire», avait dit Sweeney au quotidien «Boston Globe», en ajoutant qu’il voulait absolument choisir un défenseur en première ronde.

Enfin...

Près de six ans plus tard, Zboril, DeBrusk et Senyshyn ont finalement disputé un premier match en même temps dans l’uniforme des Bruins. Jeudi soir, ils ont participé à un gain de 4 à 0 des leurs sur les Rangers de New York.

En 2020-2021, Zboril et DeBrusk évoluent sur une base régulière avec le club du Massachusetts. Senyshyn a toutefois joué sa première rencontre avec les Oursons de la présente campagne face aux «Blueshirts».

L’ailier occupait une place sur le quatrième trio de son équipe, après avoir été rappelé des Bruins de Providence, dans la Ligue américaine. Évoluant chez les professionnels depuis les séries éliminatoires de la campagne 2016-2017, le natif d’Ottawa compte maintenant sept matchs d’expérience dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il y a amassé un but et deux mentions d’aide pour trois points.

De son côté, Zboril dispute présentement sa première saison complète dans le circuit Bettman. En 24 matchs dans la LNH, il a fourni quatre mentions d’aide et maintenu un différentiel de +1.

Finalement, DeBrusk est sans l’ombre d’un doute le meilleur patineur obtenu avec ces trois sélections du premier tour. En 221 parties dans la meilleure ligue de hockey au monde, l’athlète de 24 ans a touché la cible à 64 reprises et a réussi 62 aides pour 126 points. Celui qui a été laissé de côté mardi soir dernier a toutefois moins de points amassés que sept joueurs qui ont entendu leur nom après lui lors de l’encan de 2015.