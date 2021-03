Les fantômes sont restés au vieux Forum

Publié aujourd'hui à 07h17

Mis à jouraujourd'hui à 07h17

Il y a 25 ans aujourd’hui, le Forum de Montréal fermait définitivement ses portes. Cet édifice était considéré comme un lieu de consécration où des joueurs sont devenus des légendes. C’était la Basilique Saint-Pierre du hockey.

Le soir du 11 mars 1996, les Canadiens y ont disputé un dernier match qu’ils ont gagné par la marque de 4-1 contre les Stars de Dallas. Mais, la partie importait peu. En fait, très peu de gens se souviennent du match, mais tout le monde se souvient des cérémonies qui ont suivi la rencontre.

Ce fut un spectacle grandiose à l’image des émotions vécues à l’intérieur du Forum entre son inauguration en 1924 et sa fermeture en 1996.

De voir les anciens capitaines être présentés au centre de la glace s’échanger le flambeau était digne d’un film d’Hollywood. « Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous de le porter bien haut ». Cette phrase mythique, toujours visible dans le vestiaire des Canadiens, était maintenant transposée sur la glace.

Cette mise en scène, qui relevait du génie, à mener au moment fort de la soirée soit à l’ovation de Maurice Richard. Pendant sept minutes, les amateurs présents au Forum, ce soir-là, ont applaudi le Rocket qui a craqué sous l’émotion. Il s’agira à tout jamais d’un moment historique dans l’histoire de la Saint-Flanelle.

Le déménagement du Forum au Centre Molson (nom à l’époque) était la chose à faire. L’organisation avait besoin d’un amphithéâtre à la fine pointe de la technologie afin d’assurer sa survie financière à l’approche du nouveau millénaire.

D’ailleurs, selon moi, il s’agit de la plus importante réalisation du président de l’époque, Ronald Corey. Il avait vu juste et encore aujourd’hui le Centre Bell fait l’envie de plusieurs équipes et de plusieurs villes. C’est d'ailleurs un aréna qui vieillit bien.

Bien situé et bien construit, le Centre Bell n’est pas seulement un aréna de premier plan, il est aussi une salle de spectacle reconnue au niveau international. Un succès sur toute la ligne. Un coup de circuit pour utiliser un terme de baseball.

On ne peut pas dire la même chose des résultats sur la glace. Depuis qu’ils ont quitté le Forum, les Canadiens ont connu des succès mitigés. L’équipe a raté neuf fois les séries éliminatoires et huit fois elle a été éliminée au premier tour.

Les meilleurs résultats sont survenus en 2010 et en 2014 alors que le Tricolore a atteint la finale de l’Association de l’Est. Aucune Coupe Stanley et aucune présence en grande finale.

Il y a eu 11 changements d’entraîneurs et cinq directeurs généraux se sont succédés. Tous les hommes de hockey embauchés étaient bien intentionnés, mais aucun n’a été en mesure de faire revivre l’euphorie du vieux Forum.

Mais, en attendant une première Coupe Stanley depuis le déménagement, il est important de préciser que l’équipe est plus populaire que jamais et que la valeur de l’équipe et de l’aréna ont dépassé le milliard de dollars.

On ne peut pas tout avoir.