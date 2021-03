Le Rocket rebondit face aux Senators

Le Rocket de Laval a complètement dominé les Senators, qu’il a vaincus par la marque 3 à 1 mercredi soir, à Belleville. Il s’agit d’une première victoire sur la route cette saison pour la troupe de Joël Bouchard et d’une douce revanche après avoir été blanchie 3 à 0 par ces mêmes Senators, lundi, en Ontario.

Le jeune gardien Cayden Primeau est passé bien près de signer un premier jeu blanc cette saison. C’est Vitaly Abramov qui l’en a privé en marquant avec moins de trois minutes à faire à la troisième période, en avantage numérique. Alex Belzile a immédiatement redonné une priorité de deux buts aux visiteurs.

Primeau a finalement repoussé 16 des 17 tirs dirigés en sa direction. À l’autre bout de la patinoire, Filip Gustavsson a fait face à un barrage de 48 lancers.

«On ne se fera pas de cachette, à notre première partie à Belleville, on ne s’est pas trop présenté, a dit Alex Belzile en conférence d’après match. C’était notre pire match de la saison et il fallait rebondir. Aujourd’hui, on a joué comme le fait habituellement le Rocket et on a été très intenses. On a eu un beau match et on a passé beaucoup de temps dans la zone offensive. En général, ça a été un très bon match pour tout le monde.»

Lukas Vejdemo a ouvert la marque en fin de deuxième période en récupérant une rondelle libre devant le filet de Gustavsson. Il a conclu la rencontre avec deux points, tout comme Belzile.

C’est Jan Mysak qui a inscrit le but gagnant, en début de troisième, avec l’aide de Brandon Baddock et de Josh Brook. Il s’agissait également de son premier but de la campagne.

Le club-école du Canadien de Montréal a maintenant rendez-vous avec les Marlies, vendredi soir, à Toronto.