Fleury absent en raison de la COVID-19

Le gardien de but québécois des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury a vu son nom être placé sur la liste de COVID-19 de la Ligue nationale de hockey, jeudi.

Le portier devra donc se placer en quarantaine et il ratera quelques matchs des siens avant de pouvoir retourner sur la patinoire.

Ce cas survient à un bien mauvais moment pour la formation du Nevada, elle qui est déjà privée du gardien Robin Lehner, blessé. Ce dernier a toutefois été envoyé avec le club-école des Golden Knights, les Silver Knights d’Henderson, mercredi, afin de retrouver la forme.

En raison de la blessure à son coéquipier, Fleury a vu beaucoup d’action cette saison et l’athlète de 36 a tiré profit de la situation, lui qui a maintenu une fiche de 12-5. Il a conservé une moyenne de buts accordés de 1,73 et un taux d’efficacité de ,938, en plus de blanchir ses adversaires à quatre occasions.