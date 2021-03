Keith Kinkaid dit merci à Benoit Allaire

Le vétéran Keith Kinkaid a amorcé mardi son premier match de la Ligue nationale en 465 jours et même si son départ ne s’est pas conclu par une victoire, il se dit reconnaissant de cette nouvelle opportunité et remercie d’ailleurs son instructeur des gardiens, Benoit Allaire.

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal n’avait pas entamé une partie depuis le 30 novembre 2019. Celui ayant pris la relève d’Alexandar Georgiev dans un revers de 5 à 1 aux mains des Penguins de Pittsburgh, dimanche, a effectué 23 arrêts, mais les siens ont de nouveau plié l’échine devant la bande de Sidney Crosby, cette fois au compte de 4 à 2.

N’empêche que l’athlète de 31 ans souhaite profiter de cette occasion pour obtenir davantage de temps de jeu. Avec la blessure à l’aine d’Igor Shesterkin et les insuccès de Georgiev, il pourrait de nouveau obtenir le mandat de défendre le filet des Blueshirts ce jeudi, lors d’un duel face aux Bruins de Boston.

«C’est une chance incroyable. J’attendais cela et je me sens prêt, a déclaré au quotidien "New York Post" celui qui se trouvait au sein de l’escouade de réserve au cours des premières semaines de la campagne. J’ai appris beaucoup durant les récentes années et Benny m’a aidé énormément ici.

«Avant 2019-2020, je ne pense pas avoir vécu trop d’adversité dans ma carrière. J’ai participé une fois aux séries avec les Devils du New Jersey et j’imagine que vous essayez toujours d’en apprendre sur vous-même. Il y a des hauts et des bas dans cette ligue, les ajustements à faire au plus haut niveau. Je pense que Benny m’a vraiment permis de retrouver ma confiance et une bonne technique», a-t-il ajouté.

Présence de courte durée?

Cependant, il reste à voir si Kinkaid demeurera devant la cage de l’équipe pour une durée prolongée. En revanche, l’entraîneur-chef David Quinn semblait satisfait de ce qu’il a vu jusqu’ici.

«Il a été solide, je pense qu’il a réussi quelques arrêts tôt dans la rencontre nous ayant permis de traverser la tempête. Les Penguins nous ont défiés rapidement et je crois qu’on a été chanceux de finir la première période à égalité 1 à 1», a-t-il dit après le duel de mardi.

Maintenant, peu importe les circonstances, Kinkaid doit regarder en avant. Il espère évidemment jouer davantage, lui qui a totalisé six matchs avec le Canadien lors de la saison précédente.

«J’espérais un coup de chance et je n’ai pas aimé comment cela est arrivé, mais je prévois capitaliser sur cette occasion et prouver que je mérite d’être dans cette ligue», a-t-il précisé.