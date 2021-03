Comment la Ligue américaine organisera ses séries 2021?

Les séries éliminatoires 2021 de la Ligue américaine de hockey (LAH) risquent d’être très différentes des précédentes selon toute vraisemblance, car les contraintes relatives à la quarantaine et aux voyages continuent de compliquer la tâche des dirigeants du circuit.

Ainsi, le chroniqueur de la chaîne Sportsnet, Elliotte Friedman, a rapporté que la LAH avait tenu une conférence téléphonique lundi dernier afin de réfléchir sur divers formats à privilégier pour les matchs d’après-saison.

Espérant trouver une solution plus tôt que tard, elle doit faire face à des obstacles importants. Friedman a indiqué que des séries de la coupe Calder comme celles des dernières années, durant lesquelles les formations canadiennes et américaines pouvaient s’affronter sans problème, sont difficiles à envisager. En plus des règles en vigueur, la viabilité financière du projet poserait problème.

Aussi, la ligue plancherait plutôt sur une courte phase éliminatoire qui se déroulerait à l’intérieur des sections qu’elle a formées pour la présente campagne. Cette année, la filiale du Canadien de Montréal, le Rocket de Laval, se trouve dans la division Nord en compagnie de quatre autres formations qu’elle croise pour un total de 36 rencontres. Conséquemment, la troupe de l’entraîneur-chef Joël Bouchard continuerait d’en découdre uniquement avec les Senators de Belleville, les Marlies de Toronto, le Moose du Manitoba et le Heat de Stockton; celui évolue habituellement aux États-Unis, mais en 2021, il a déménagé ses pénates à Calgary, ville de l’équipe-mère.

Pour le moment, il n’y a aucune certitude quant au nombre de clubs admis et aux critères de qualification pour les séries. Avant de visiter les Senators au Centre Canadian Tire d’Ottawa, mercredi, le Rocket occupait le deuxième rang de son groupe avec une moyenne de points obtenus par rencontre de ,611. Le Heat domine à ,750.