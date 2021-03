Un nouveau statut pour Godwin

Les Buccaneers de Tampa Bay ont accordé mardi l’étiquette de joueur de concession au receveur de passes Chris Godwin.

C’est ce qu’a indiqué le réseau ESPN. Ainsi, l’athlète de 25 ans demeurera en Floride cette année et il est assuré de toucher 16,43 millions $. L’organisation floridienne aura jusqu’au 15 juillet pour tenter de conclure une entente à long terme avec lui.

Le mois passé, Godwin avait mentionné au balado «The Pat McAfee Show» qu’il espère demeurer avec les champions en titre du Super Bowl, mais qu’il veut être rémunéré à sa juste valeur.

Pendant la dernière campagne, il a totalisé 840 verges et sept touchés en 65 réceptions. Celle de 2019 fut sa plus productive, car il a amassé 1333 verges et neuf majeurs par la passe, ce qui lui a valu une invitation au Pro Bowl.