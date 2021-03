Thatcher Demko : gardien numéro 1?

Le gardien Thatcher Demko poursuit sa progression et continue de s’établir devant le filet des Canucks de Vancouver au détriment du vétéran Braden Holtby.

En incluant la victoire obtenue lundi soir face au Canadien de Montréal à l’issue des tirs de barrage, Demko a maintenant gagné ses quatre départs depuis le début du mois de mars. Mieux encore, il a présenté un taux d’efficacité de ,969, bloquant 124 des 128 rondelles dirigées vers lui lors de ces quatre rencontres.

Seul Jeff Petry, lors d’une supériorité numérique en première période, a réussi à déjouer Demko, lundi. Le gardien de 25 ans a notamment stoppé Joel Armia sur une échappée au deuxième engagement.

«S’ils obtenaient un autre but, ç’aurait été plus difficile de revenir, a commenté Demko, sur le site web de la LNH, à propos de cet arrêt aux dépens d’Armia. Carey [Price] jouait vraiment bien et quand il est à son meilleur, il est difficile à battre.»

En plus de réaliser 29 arrêts, dont un seul en prolongation, Demko s’est imposé devant les trois joueurs du Canadien à se présenter devant lui en fusillade, soit Nick Suzuki, Jonathan Drouin et Tomas Tatar.

Devant Holtby

En 18 présences devant le filet cette saison, Demko présente maintenant une fiche de 8-9-1, une moyenne de buts alloués de 2,75 et un taux d’efficacité de ,916.

Holtby, qui éprouve sa part de difficultés chez les Canucks, a pour sa part été limité à 11 départs. Il ne compte que quatre victoires et affiche une moyenne de 3,56.

Le Canadien et les Canucks s’affronteront à nouveau, tard mercredi soir, à Vancouver.