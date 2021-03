Maxime Comtois, nouvelle figure dominante des Ducks

Le Québécois Maxime Comtois n’a pas tardé à faire sa place chez les Ducks d’Anaheim et à 22 ans, le voilà déjà la figure dominante des siens dans certaines statistiques.

Le 50e choix au total du repêchage amateur de la Ligue nationale a connu sa soirée la plus productive de sa carrière en termes de points, lundi, en inscrivant trois mentions d’aide dans un gain de 6 à 5 en prolongation contre les Kings de Los Angeles. Ayant porté son total de points à 19 cette saison, il se retrouve au sommet de la colonne de son équipe, à égalité avec Rickard Rakell.

De plus, l’ancien des Tigres de Victoriaville et des Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec a enfilé neuf buts jusqu’ici en 2020-2021, ce qui constitue la meilleure récolte chez les Ducks. Enfin, son différentiel de + 8 est le plus élevé de son camp. Pourtant, le joueur d’avant n’a pas encore dépassé les 20 minutes d’utilisation cette année. Comtois a également surpassé sa production de toute la campagne précédente dans la LNH, durant laquelle il avait obtenu 11 points en 26 affrontements.

Dans les premières semaines du calendrier, il avait expliqué rapidement certaines raisons de son succès en entrevue avec la chaîne TVA Sports.

«Je ne voulais pas trop monter mon poids, mais je voulais être plus fort physiquement. Je voulais travailler sur mon explosion et mon endurance. On le voit présentement, je me sens vraiment bien. Je me sens beaucoup mieux que l'an dernier», avait-il déclaré en janvier.

Gros recul

Cependant, il en faudra beaucoup plus pour satisfaire le joueur de 6 pi et 2 po et 215 lb (selon le site officiel de la ligue), car les Ducks tentent de se sortir d’un profond fossé. Ils viennent de gagner deux rencontres d’affilée après avoir échappé neuf parties. La troupe de l’entraîneur-chef Dallas Eakins occupe le septième rang de la section Ouest avec un dossier de 8-12-6.

Anaheim accueillera de nouveau les Kings, mercredi.