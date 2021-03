Mattias Ekholm est conscient des rumeurs

Le défenseur Mattias Ekholm est bien conscient que son nom circule dans les rumeurs de transaction et même s’il aimerait rester avec les Predators de Nashville, il comprend la situation.

Ekholm est une pièce importante de l’organisation du Tennessee, lui qui a marqué quatre buts et totalisé neuf points en 18 parties cette saison. Utilisé en moyenne 21 min 34 s par parties, il est l’un des trois patineurs, parmi un bassin de 30 qui ont joué pour l’équipe cette année, à montrer un différentiel positif (+5).

Les Predators montrent toutefois une fiche de 11-14-0 bonne pour le sixième rang dans la section Centrale. Et avec un impact sur le plafond salarial de 3,75 millions $ par année jusqu’au terme de la campagne 2021-2022, le Suédois devient une prise intéressante pour bien des équipes d’ici la date limite des échanges.

«Je comprends [la situation], a-t-il dit au site The Athletic, lundi. Je sais qu’au cours de mon séjour à Nashville, j’ai eu la chance de ne pas être mentionné dans ces conversations, pour autant que je sache. Mais maintenant que notre équipe va mal, nous comprenons que personne n’est heureux, et je ne le suis pas non plus. Cela entraîne donc des décisions [à venir] pour la direction.»

«Nous sommes très conscients que des choses peuvent arriver lorsque notre équipe ne va pas très bien, alors il ne faut pas être surpris si ça arrive.»

Compliqué

Ekholm est père de deux enfants, soit Mya, âgé d’un mois, et Williams, trois ans. Ainsi, un déménagement pourrait être compliqué avec la pandémie de COVID-19 et les protocoles mis en place. Ainsi, il préfère penser le moins possible à la situation.

«J’essaie de ne pas trop me concentrer là-dessus, a déclaré Ekholmi. J'essaye de me concentrer sur mon jeu. J'ai deux enfants à la maison. Je n'ai pas trop de temps pour m'en soucier.»