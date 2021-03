L’Omnium canadien de golf écope encore

Pour une deuxième année consécutive, l’Omnium canadien de golf de la PGA a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, a annoncé le circuit professionnel, mardi.

L’événement devait avoir lieu au St. George’s Golf and Country Club de Toronto du 7 au 13 juin.

«Même avec un plan rigoureux en matière de santé et de sécurité, nous avons fait face à des défis logistiques nombreux nous ayant menés à cette décision, a affirmé par voie de communiqué le président de la PGA, Tyler Dennis. Nous sommes déçus d’annuler le championnat national canadien et nous remercions nos partenaires ainsi que les amateurs de golf au pays pour leur soutien indéfectible et leur coopération tout au long de ce processus. Nous nous attendons à organiser le tournoi l’an prochain.»

En 2020, la PGA avait dû modifier son calendrier à la mi-avril après l’annulation et le report de quelques compétitions. Celle de Toronto, prévue sensiblement aux mêmes dates, avait subi le couperet.