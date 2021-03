Les Sea Dogs propulsés par les petits nouveaux

Les Sea Dogs de Saint John ont profité des spectaculaires performances de Ryan Francis et de Vladislav Kotkov pour vaincre le Titan d’Acadie-Bathurst 5 à 3, mardi soir, au Centre régional K.C. Irving.

Dans ce premier duel en 2021, les vainqueurs ont vu Francis toucher la cible à quatre reprises et Kotkov a amassé un but et trois mentions d’aide.

Les héros du jour disputaient leur tout premier match dans l’uniforme de club de Saint John. Leurs filets ont été obtenus dans une séquence où les Sea Dogs ont fait bouger les cordages à cinq reprises sans riposte.

Du côté du Titan, Mathieu Desgagnés, Ben Allison et Bennett MacArthur se sont inscrits à la marque.

Les deux équipes des Maritimes disputaient un premier affrontement depuis la fin du mois de novembre, car les autorités sanitaires du Nouveau-Brunswick avaient interdit la pratique du hockey pour prévenir la pandémie de COVID-19.

Les Islanders explosent en troisième

Au Scotiabank Centre, les Islanders de Charlottetown ont inscrit trois buts lors du dernier tiers et ont signé un gain de 5 à 2 sur les Mooseheads de Halifax.

C’est Thomas Casey qui a obtenu le filet gagnant, lui qui a brisé une égalité de 2 à 2 dans les premiers instants de la troisième période. Cédric Desruisseaux a ensuite doublé l’avance des gagnants en touchant la cible en désavantage numérique et Drew Elliott a complété le pointage dans un filet désert.

Les autres buts des «Insulaires» ont été l’œuvre de William Trudeau et de Desruisseaux, tandis que la réplique des Mooseheads est venue des bâtons de Senna Peeters et d’Elliot Desnoyers.