La date du repêchage maintenue

Après quelques mois de spéculations sur un possible report à l’an prochain, le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) devrait avoir lieu en juillet, comme prévu.

Selon le journaliste de TSN Darren Dreger, la séance de sélection devrait avoir lieu les 23 et 24 juillet prochains, tel qu’initialement annoncé.

Plusieurs rumeurs avaient circulé au cours des dernières semaines voulant que la séance de sélection de 2021 soit reportée en janvier 2022 afin d’offrir à tous les joueurs admissibles une chance égale de se faire voir par les différentes équipes de recrutement de la LNH. Lors d’un point de presse le 15 février, Marc Bergevin s’était d’ailleurs montré en faveur de cette avenue.

«Je préférerais qu’on repousse le repêchage. On ne connaît pas vraiment les joueurs. C’est difficile. Mais ça, c’est une décision qui appartient à la LNH et l’Association des joueurs», avait-il mentionné.

«Mieux comme ça»

Jusqu’à maintenant, la majorité des joueurs admissibles à la prochaine cuvée, à travers le monde, ont eu l’occasion de jouer des matchs cette saison, à l’exception de ceux évoluant dans la Ligue junior de l’Ontario (OHL), qui n’a toujours pas amorcé ses activités. Plusieurs des meilleurs espoirs de ce circuit, toutefois, ont décidé de quitter vers l’Europe en attendant un retour des activités dans la OHL. C’est entre autres le cas du défenseur Brandt Clarke, qui a mis le cap sur la Slovaquie, de Francesco Pinelli (Slovénie), de Mason McTavish (Suisse) et de Daniil Chayka (Russie).

«Je n’ai pas de problème à ce que le repêchage ait lieu en juillet, c’est même mieux comme ça, a mentionné le recruteur des Sharks de San Jose Gilles Côté. La situation semble s’améliorer et si ça continue, ça va nous permettre de pouvoir reprendre une saison normale en septembre. Oui, si on avait repoussé le repêchage en janvier, ça nous aurait permis de voir un peu plus longtemps les joueurs, mais il faut aussi penser aux gars plus vieux, qui en sont à leur dernière année et qui vont vouloir des essais professionnels.»

Plus clair

Même son de cloche chez son collègue des Blackhawks de Chicago Alexandre Rouleau.

«On se prépare en fonction d’un repêchage en juillet depuis le jour 1. Ça n’a jamais été évoqué dans nos réunions que ce pourrait être reporté. Ça nous permet d’avoir maintenant une idée plus claire et on peut se concentrer sur un seul groupe de joueurs. On a vu ce que c’était d’épier deux groupes différents en début de saison et c’était vraiment bizarre.» Aucun endroit n’a été désigné pour accueillir le prochain repêchage puisqu’on ne sait toujours pas s’il sera possible qu’il soit tenu en présentiel. Rappelons que le dernier repêchage a eu lieu virtuellement, les 6 et 7 octobre derniers.