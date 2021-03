Duel entre Shapovalov et Pospisil en vue

Le Canadien Vasek Pospisil a remporté son match de premier tour au tournoi de Doha, mardi, et a ainsi pris rendez-vous avec son compatriote Denis Shapovalov à l’étape suivante.

Le 67e joueur mondial a défait l’Australien Christopher O’Connell en deux manches de 6-3 et 6-4. Il a mis 1 h 22 min pour vaincre son rival issu des qualifications et classé au 122e échelon mondial. Pospisil a claqué les six as et réussi les deux bris de l’affrontement, dominant 63-50 pour le total de points gagnés.

Le Britanno-Colombien en sera à un troisième duel en carrière contre Shapovalov au sein de l’ATP, les deux matchs ayant été livrés en 2020. Jusqu’ici, chaque homme a gagné une fois.

Fernandez l’emporte au Mexique

Un peu plus tard en journée, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a remporté son match de premier tour au tournoi de Guadalajara, au Mexique.

Pour ce faire, la septième tête de série de l’événement a vaincu Anna Kalinskaya en trois manches de 7-5, 4-6 et 6-4. Ce duel a duré un peu plus de deux heures.

Fernandez a converti six des huit balles de bris qu’elle s’est données. La 87e joueuse au monde a également remporté 68,4 % des points disputés sur sa première balle de service, mais a placé seulement 54,3 % de ses premières tentatives en jeu.

Au deuxième tour, l’athlète de 18 ans affrontera l’Australienne Astra Sharma, qui occupe le 115e échelon sur l’échiquier mondial.