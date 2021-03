Wilfried Nancy nommé entraîneur-chef

Déjà bien en contrôle de la situation chez le CF Montréal, Wilfried Nancy succédera officiellement à Thierry Henry à titre d'entraîneur-chef.

L’organisation en a fait l’annonce lundi matin. Nancy dirigeait déjà les séances d’entraînement depuis le début du camp de l’équipe. Rappelons que Henry avait pris la décision de quitter celle-ci pour retrouver sa famille au Royaume-Uni, le 25 février.

«Nous sommes très heureux d’annoncer Wilfried au poste d’entraîneur-chef, a déclaré le directeur sportif Olivier Renard dans un communiqué. Après le départ de Thierry, nous avons décidé de lui faire confiance et de lui donner l’opportunité de poursuivre le travail entamé la saison dernière en conservant la même vision. C’est aussi dans la philosophie du club de considérer et promouvoir les gens qui y travaillent déjà.»

«Je suis très heureux et fier de relever ce nouveau défi, a mentionné Nancy. C’est encore plus spécial puisque c’est avec le club que je connais depuis que je suis à Montréal. Je tiens à remercier Joey Saputo, Kevin Gilmore et Olivier Renard. Je suis vraiment très excité par ce défi et j’espère faire progresser l’équipe le plus possible.»

Nancy a été embauché par Montréal en 2011, dirigeant successivement les volets U18, les U21 et les U16 de l’Académie. Il a ensuite rejoint la principale équipe en 2016 comme adjoint.

Avant de se lancer dans son rôle d’instructeur, Nancy a lui-même évolué chez les professionnels au sein des deuxième, troisième et quatrième divisions de soccer en France, entre 1995 et 2005.

Les entraîneurs adjoints Kwame Ampadu et Laurent Ciman, de même que l’instructeur des gardiens Rémy Vercoutre et le préparateur physique Jules Gueguen, complètent le personnel d’entraîneurs.