La tumultueuse transition de Marc Methot

Ayant fait un trait sur sa carrière de joueur de hockey, l’ancien défenseur des Sénateurs d’Ottawa Marc Méthot est devenu papa à la maison, et il n’a pas caché que la transition a été difficile.

Méthot a joué sa dernière partie le 1er novembre 2018 avec les Stars de Dallas. Une blessure au genou l’a ensuite contraint à se faire opérer et il n’est jamais revenu au jeu.

S’il est maintenant très heureux de pouvoir prendre une part beaucoup plus importante dans l’éducation de ses enfants Jack et Ivy, respectivement âgés de 3 ans et de 18 mois, le changement de rythme a été un choc difficile à encaisser.

«Je venais juste d’avoir 34 ans, a dit Méthot dans une récente entrevue avec le quotidien "Ottawa Sun". Tout ce que j’avais connu, c’était jouer au hockey. Et tout d'un coup, c’est terminé. Vous passez d'une vie active et occupée à être un père au foyer. Vous avez 18 000 personnes qui vous regardent jouer au hockey. Personne ne vous regarde changer les couches et personne ne vous tape dans le dos en disant: "bon travail".»

«Je ne dis pas: "pauvre moi". J'explique simplement ma période de transition du hockey à un mode de vie sédentaire. La transition avec deux très jeunes enfants pour moi a été difficile lors de la première année. J'ai un nouveau respect pour les gens à la maison avec leurs enfants.»

Perdre une partie de soi

C’est surtout le fait que sa carrière s’est terminée prématurément, sans vraiment qu’il ne s’y attende, qui a été dur à avaler.

«Avoir une carrière interrompue est quelque chose que je ne souhaite à personne. C’est frustrant, mais vous devez gérer la situation et je l’ai fait. Le plus dur était le manque de stimulation. Vous n’avez plus de but à atteindre. Vous pouvez dire: "oui, vous êtes dévoué à vos enfants". Vous l’êtes. Mais il y a toujours cette pièce manquante qui a disparu et vous essayez de vous retrouver. Il n’y a rien qui puisse vous préparer à cette période menant à la retraite.»

Un balado pour s’occuper

Méthot refuse toutefois de faire une croix sur le monde du hockey. C’est pourquoi il a accepté de participer à un projet de baladodiffusion avec le journaliste Brent Wallace. Baptisée «The Wally and Methot Show», l’émission bihebdomadaire portera surtout sur les Sénateurs, mais aussi sur les autres équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH).

S’il a hésité au début de sa retraite, Méthot estime que le temps était venu et qu’il était prêt pour commenter l’actualité du circuit.

«Je n’ai pas hésité, c’est le truc fou, a déclaré Méthot. Je me suis dit: "Bon sang, faisons-le". Je me sens un peu plus à l’aise pour critiquer maintenant. [...] Je veux être occupé, c'est ce dont j'ai besoin pour ma propre santé.»

Méthot a inscrit 22 buts et totalisé 123 points en 624 parties avec les Blue Jackets de Columbus, les Sénateurs et les Stars, entre 2007 et 2018.