En cette Journée internationale des droits des femmes, Dave Morissette recevait de la grande visite.

L'entraîneuse de hockey Danièle Sauvageau était de passage à l'émission et elle y est allée d'une déclaration très intéressante lorsque Dave lui a demandé pourquoi elle n'avait toujours pas été embauchée par les Canadiens.

«Il faudrait le demander à eux. On n'a pas le contrôle sur ça, même si on cogne à la porte. L'ensemble des gars qui ont été des assistants avec l'équipe canadienne sont tous dans la LNH. On voit arriver des femmes dans le baseball et dans la NFL. Dans le hockey, ça s'en vient. J'ai longtemps rêvé à ça et j'y rêve encore. Ce n'est pas si il va y avoir une femme dans la LNH, c'est quand et il va y en avoir une.»

