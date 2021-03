«C'est très dur» - Yanni Gourde

S'il y a une chose que les joueurs de la Ligue nationale de hockey trouvent difficile en cette saison 2020-2021, c'est bien l'absence de partisans dans les gradins.

Quelques équipes ont cependant commencé à accueillir des fans lors des derniers jours et le Lightning de Tampa Bay fera de même à compter de samedi prochain, alors que les Predators de Nashville seront en ville.

Et pour l'occasion, l'organisation hissera dans les hauteurs du Amalie Arena la bannière commémorant la coupe Stanley remportée l'été dernier.

«Ce sera un moment très excitant pour nous, a admis l'attaquant du Lightning Yanni Gourde, lundi soir, en entrevue à l'émission JiC.

«C'est très dur de n'avoir personne dans les estrades. C'est tellement plaisant de jouer devant des fans, tout est plus facile, l'énergie vient plus facilement et l'ambiance est tellement meilleure.»

Le Québécois de 29 ans ajoute que les joueurs seront désormais beaucoup plus reconnaissants de pouvoir jouer devant des foules aux quatre coins du circuit Bettman.

«Dans la bulle, on avait beaucoup d'énergie parce qu'on jouait pour quelque chose de tellement gros, a-t-il dit. Mais présentement, des fois, il y a des matchs que tu ne sens pas l'énergie et c'est plus dur de rester impliqué dans le match.

«C'est sûr qu'il faut toujours trouver une façon de le faire, mais c'est peut-être pour ça qu'on a un peu de misère avec nos premières périodes. Mais quand les fans vont revenir dans l'amphithéâtre ce sera tellement spécial et ce sera plus facile de s'impliquer dans les rencontres.»

Même si la formation floridienne ne peut compter sur les services de l'attaquant Nikita Kucherov, blessé, cette saison, elle trône au sommet de la section Centrale avec un excellent dossier de 17-4-2.

«On veut avoir une bonne saison régulière pour bien se préparer en vue des séries éliminatoires, a expliqué Gourde. C'est ça le but cette année, sans aucun doute [de remporter un autre coupe Stanley].»

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus dans laquelle Yanni Gourde parle également du «meilleur joueur» de l'équipe cette saison.