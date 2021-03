Bien au fait du changement d’entraîneur-chef en cours chez les Flames de Calgary, les Oilers d’Edmonton ont survécu à la tempête en première période pour finalement se sauver avec la victoire, samedi soir.

Les Flames ont en effet congédié Geoff Ward jeudi après une victoire de 7 à 3, et l’assistant Ryan Huska assure l’intérim pendant que Darryl Sutter suit le protocole lié à la COVID-19 mis en place par la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les Oilers avaient toutefois perdu leurs trois sorties précédentes – chaque fois devant les Maple Leafs de Toronto – et le sentiment d’urgence se faisait également sentir dans cette bataille de l’Alberta.

«Nous savions que ce serait un match compétitif avec leur changement d’entraîneur et notre besoin de remettre notre jeu sur les rails», a fait valoir l’entraîneur-chef des Oilers Dave Tippett après la rencontre, qui s’est soldée par une victoire de 3 à 2.

Fort d’une carrière de 15 saisons dans la LNH, Mike Smith savait ce qui l’attendait au début de la rencontre. Il a été particulièrement efficace en ne cédant qu’une fois sur 21 lancers lors du premier tiers.

«Chaque fois qu'il y a un changement d'entraîneur, vous savez qu'il y aura de l'émotion dans le match, a dit Smith. Nous avons senti que la même émotion était nécessaire de la part de notre groupe même si cela ne s’est pas manifesté en première. Ce n'est pas comment vous commencez mais comment vous finissez [qui est important], donc c'était agréable de terminer du bon côté et d'obtenir deux énormes points.»

Bon moment pour débloquer

Ainsi, les Flames ont pris deux fois les devants dans cette rencontre, mais chaque fois, les Oilers ont répliqué.

Connor McDavid, qui avait été blanchi à ses trois sorties précédentes, a pris les choses en main. Il a inscrit le filet de la victoire avec un peu moins de quatre minutes à écouler à la rencontre, terminant sa soirée de travail avec un but et deux aides.

«Je pense que nous nous sommes améliorés au fur et à mesure que le match avançait, a fait valoir Tippett. Nous savions qu’ils allaient pousser tôt. Ils ont lancé beaucoup de rondelles au filet en première période. Nous avons bien réagi et j’ai aimé la façon dont nous avons travaillé en deuxième et en troisième périodes.»

«Connor, Leon [Draisaitl] et [Kailer Yamamoto] nous ont donné une grosse période en troisième, et nous avons fini par obtenir les points.»