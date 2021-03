Rester motivé malgré le stress et l’angoisse

Le gymnaste québécois René Cournoyer est fébrile à l’idée de participer aux Jeux olympiques de Tokyo, lui qui est passé tout près d’une première qualification pour les Jeux de Rio en 2016. Ce n’est donc pas la COVID-19 qui va l’arrêter.

« C’est sûr que c’est une finalité pour nous. On a travaillé pendant des années pour cet objectif-là, a-t-il confié. C’est une montagne russe d’émotions de ne pas savoir s’ils auront lieu après avoir été reportés une première fois. »

Bien au-delà des considérations sanitaires ou de sécurité, c’est l’incertitude qui le dérange.

« C’est stressant et il y a beaucoup de bruit autour de ça qu’on essaie d’ignorer. Mais ça crée de l’angoisse dans la préparation. On se demande si on sera capable d’avoir la

préparation optimale pour les Jeux. »

« Mon deuxième sprint final »

Ce stress non nécessaire vient déranger l’athlète qui est au cœur d’une seconde année préolympique, une période habituellement très chargée.

« C’est mon deuxième sprint final, je suis qualifié depuis octobre 2019. On se retrouve à repartir de zéro la préparation, comme celle qu’on a faite l’hiver dernier. »

Cela dit, malgré les 25 heures qu’il passe sur les appareils, et c’est sans compter le gym, la physiothérapie et les cours à l’Université de Montréal, il demeure très philosophe.

« Rendu à ce niveau-là, on a vécu beaucoup de situations démotivantes ou éprouvantes, alors on a développé une certaine résilience. C’est un atout extrêmement important qu’on a développé à travers les années.

« Pour moi, ça demeure une source de motivation. Je ne suis pas en fin de carrière, alors c’est facile pour moi de rester motivé et de continuer de m’entraîner. »