Le DG des Canucks a encore confiance en son entraîneur-chef

Même si deux de leurs rivaux de la section Nord se trouvent devant eux au classement ont déjà congédié leur entraîneur-chef respectif, les Canucks de Vancouver souhaitent poursuivre leur association avec le pilote Travis Green.

D’ailleurs, celui-ci pourrait signer une prolongation de contrat prochainement, selon les propos du directeur général Jim Benning. Pourtant, la formation de l’ouest du pays est loin de connaître du succès cette saison, occupant le sixième échelon de sa division.

Avec un dossier de 10-15-2 avant le duel de samedi face aux Maple Leafs de Toronto, les Canucks devront renverser la vapeur rapidement pour espérer se qualifier en séries éliminatoires.

«Je ne prévois pas effectuer un changement d’instructeur, a déclaré Benning, vendredi, tel que rapporté par le site NHL.com. Nous aimons vraiment Travis, il a accompli un bon travail avec ce groupe. Il est notre entraîneur.»

Toutefois, Green aura à signer une nouvelle entente, car celle en vigueur prendra fin au terme de la campagne. Avec le Canadien de Montréal et les Flames de Calgary qui ont respectivement limogé Claude Julien et Geoff Ward, rien n’est acquis pour lui. Par contre, il pourrait bien éviter le couperet.

«Je ne commente pas les négociations contractuelles des joueurs et je ne le ferai pas plus en ce qui a trait aux instructeurs. Néanmoins, nous aimerions régler le dossier pour regarder en avant», a précisé le DG.

Les séries 2020

Si Green demeure en poste pour longtemps, il pourra certes se rappeler des séries 2020, pendant lesquelles ses hommes ont bien fait. Vancouver a chauffé les Golden Knights de Vegas au deuxième tour, s’inclinant en sept matchs. Précédemment, le club avait disposé du Wild du Minnesota au tour qualificatif et des Blues de St. Louis en première ronde.

Or, ces belles performances n’ont pas empêché la formation de subir quelques transformations au cours de l’automne, puisque les Jacob Markstrom, Tyler Toffoli, Troy Stecher et Christopher Tanev ont quitté pour d’autres organisations.

«Je pense que nos entraîneurs font du bon travail. Ils comprennent les problèmes que nous éprouvons. On affronte constamment les mêmes équipes et vos faiblesses sont exposées aux yeux de celles-ci. Vous devez vous ajuster et je pense que Travis a bien fait sur ce plan», a souligné Benning.

«Il a dirigé ces jeunes joueurs lors des 3-4 dernières années et il les a fait progresser pour les amener là où ils sont. Donc, je ne ferai pas de changement.»

Quelques semaines auparavant, le propriétaire Francesco Aquilini avait promis que personne dans le club n’allait perdre son poste.

«J’ai une très bonne relation avec Francesco. C’est un homme avec qui je gère tous les jours. Nous avions un plan cet été et nous en avons un pour le futur. On le met à jour constamment. Francesco sait ce que nous essayons de réussir et ce qui est bien, c’est qu’il nous soutient», a affirmé Benning.

En quatre ans à Vancouver, Green a conservé une fiche de 112-118-30. Après les Leafs, les Canucks accueilleront le Tricolore lundi et mercredi.