Une blessure plus sérieuse que prévu pour Nathan MacKinnon

L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon risque de manquer davantage de matchs que prévu au départ, aux dires de son entraîneur-chef Jared Bednar.

• À lire aussi: CH : une expérience intrigante

• À lire aussi: CH : une expérience intrigante

Pourtant, vendredi après-midi, l’organisation concernée avait indiqué que le joueur d’avant allait prendre part au duel de la soirée contre les Ducks d’Anaheim. Cependant, le verdict a changé peu avant la première mise au jeu.

«Je présume qu’il ratera quelques rencontres», a admis Bednar au site The Athletic après l’affrontement.

Auteur de 22 points en 19 sorties cette saison, MacKinnon a été frappé à la tête par Joachim Blichfield, des Sharks de San Jose, pendant le duel de mercredi. L’athlète fautif a d’ailleurs écopé d’une suspension de deux parties pour son geste. Au terme du match, le pilote de l’Avalanche avait dit que son protégé s’en était tiré à bon compte et semblait «bien aller».

La saison de misère de Matt Duchene se poursuit

L’attaquant des Predators de Nashville Matt Duchene manquera de trois à cinq semaines d’activités en raison d’une blessure au bas du corps, a indiqué son équipe samedi.

Duchene a été limité à 12 min 19 s de jeu lors de sa dernière rencontre, jeudi. Ainsi, il risque de renouer avec l’action au mieux à la fin du mois ou au début avril.

Touchant 8 millions $ annuellement jusqu’à la fin de la campagne 2025-2026, le vétéran éprouve des ennuis cette saison, tout comme son club. Il a récolté trois buts et cinq mentions d’aide en 23 parties, tout en conservant un différentiel de -11.

Avant leur duel du jour contre les Panthers de la Floride, les «Preds» occupaient le sixième rang de la section Centrale avec une fiche de 10-13-0.

Par ailleurs, Nashville a promu Mathieu Olivier et Alexandre Carrier à sa formation régulière, eux qui se trouvaient au sein de l’escouade de réserve.

L’attente est finie pour Vladimir Tarasenko

L’attaquant des Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko effectuera un retour au jeu à l’occasion du match de samedi contre les Kings de Los Angeles.

C’est du moins ce qu’a indiqué en journée le site The Athletic. Comme l’avait mentionné l’entraîneur-chef Craig Berube à la fin février, le Russe de 29 ans disputera des matchs du présent séjour des Blues à l’étranger.

Dernièrement, il s’est notamment entraîné au sein d’un trio complété par David Perron et Brayden Schenn. Le vétéran semble remis de son opération à l’épaule gauche subie le 17 septembre. Tarasenko a raté passablement de temps de jeu dans les récentes années.

Il a été blessé à l’épaule le 24 octobre 2019, passant sous le bistouri trois jours plus tard, et est revenu en séries éliminatoires 2020. Celui ayant totalisé 507 rencontres du calendrier régulier en carrière a réalisé cinq saisons d’au moins 30 buts consécutives entre 2014 et 2019.