Darryl Sutter brassera la cage des Flames

L’arrivée de Darryl Sutter à la barre des Flames de Calgary risque de remuer certains joueurs, qui devront s’ajuster à son style très exigeant. Cependant, pour l’attaquant Milan Lucic, il s’agit d’une excellente nouvelle.

«Il veut simplement que tu donnes le meilleur de toi-même», a indiqué Lucic au quotidien «Calgary Sun». L’attaquant canadien avait également évolué sous les ordres de Sutter avec les Kings de Los Angeles en 2015-2016.

«Il exige que tu compétitionnes et que tu travailles avec intensité. Et quand il retire le meilleur et le plus possible de ses joueurs, les résultats arrivent. Et ultimement, on est dans un "business" où il faut gagner.»

«La routine est dure avec Darryl parce qu’il s’attend à beaucoup de toi sur une base quotidienne. Mais quand tu obtiens les résultats et que tu gagnes, ça vaut le coût.»

Sutter a lui-même annoncé ses couleurs lors de sa conférence de presse introductive, vendredi, et confirmé que les années n’avaient rien changé à sa façon d’entraîner.

«Il n’y a rien de mieux que de se sentir bien après avoir travaillé tellement fort pour obtenir la victoire», a dit l’entraineur albertain de 62 ans.

Un style toujours adapté?

Certains s’interrogent toutefois à savoir si le style de Sutter convient toujours à la Ligue nationale de hockey. En effet, ces dernières années, les méthodes autoritaires et parfois abusives de certains entraîneurs de sa génération, dont Mike Babcock, ont été dénoncées.

Pour le capitaine des Flames, Mark Giordano, il ne fait aucun doute que les joueurs adhéreront au style de Sutter.

«Si tu ne veux pas écouter un gars qui a prouvé, comme lui, qu’il est un gagnant, tu ne devrais pas jouer au hockey. Nous le respectons tous. Nous savons tous ce qu’il va apporter à l’équipe. Il amènera de l’intensité et nous sommes prêts pour ça.»

Sutter en sera à son deuxième passage derrière le banc des Flames, qu’il avait pilotés de 2002 et 2006. Il a également été directeur général de la formation de 2003 à 2010. C’est lui qui a mené les Flames à leur dernière finale de la Coupe Stanley, en 2004.

Par après, il a gagné la coupe deux fois avec les Kings de Los Angeles, en 2012 et 2014.