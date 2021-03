Taylor Hall prêt à rester avec les Sabres malgré tout

En dépit de la médiocrité des Sabres de Buffalo qui persiste depuis de nombreuses années, l’attaquant Taylor Hall se dit prêt à signer un nouveau contrat avec cette organisation.

Ayant paraphé une entente d’un an et de 8 millions $ à titre de joueur autonome sans compensation en octobre, Hall pourrait donc à nouveau tester le marché de l’autonomie cet été, lui qui a participé seulement deux fois aux éliminatoires depuis ses débuts dans la Ligue nationale en 2010-2011. Tout indique qu’il devra regarder à nouveau les matchs des séries à la maison, à moins d’une transaction l’impliquant d’ici le 12 avril.

Effectivement, les Sabres continuent d’en arracher, croupissant au dernier rang de la section Est avec une pauvre fiche de 6-12-3 et une quinzaine de points. Au plan individuel, ce n’est guère plus satisfaisant. L’ancien des Oilers d’Edmonton, des Devils du New Jersey et des Coyotes de l’Arizona ne compte que deux buts et 13 points en 21 sorties jusqu’ici; jeudi, il a freiné une disette de 19 parties sans but.

«Oui, je suis ouvert à toute éventualité, a-t-il déclaré au quotidien Buffalo News, tel que rapporté par le site NHL.com. Ce n’est pas comme si j’ai eu une année fantastique au plan des chiffres jusqu’à maintenant. Cela dit, je pense avoir apprécié mes moments ici. J’aime vraiment les gars, le personnel d’instructeurs, la façon dont ils traitent les joueurs. Comme moi et mon agent l’avons mentionné dès le début, nous sommes prêts à tout scénario.»

Pourtant, Hall a souvent répété dans les années antérieures qu’il était fatigué de perdre. Il a totalisé 14 rencontres éliminatoires en carrière, tandis que Buffalo n’a pas accédé aux séries depuis 2011. Plusieurs observateurs avaient dit s’attendre à le voir quitter sous d’autres cieux au terme de son pacte actuel, sauf que le joueur d’avant laisse toutes les portes ouvertes.

«Je n’ai jamais considéré cela comme une histoire d’une saison, a-t-il affirmé. J’ai toujours abordé le cas avec l’esprit libre et nous verrons ce qui se passera, s’il y a de l’intérêt des deux côtés. Certes, j’en ai.»

Peut-il revenir sur la bonne voie?

Récipiendaire du trophée Hart en 2017-2018, Hall a amassé 52 points, dont 16 filets, en 65 affrontements au cours de la dernière campagne, durant laquelle les Devils l’ont refilé aux Coyotes. Cependant, ses statistiques du calendrier en cours ne sont pas dignes d’un récipiendaire du titre de joueur par excellence.

En plus d’un différentiel de -13, il a conservé un pourcentage de réussite de 3,6 % sur ses lancers, ce qui sera son plus faible en carrière s’il suit le même rythme. Par ailleurs, la dernière fois qu’il a joué plus de 20 minutes dans un match remonte au 18 février. Face aux Islanders de New York, jeudi, il a totalisé à peine 15 minutes de jeu.