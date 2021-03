Les Red Sox ne dérougissent pas

Les Red Sox de Boston tendent à démontrer qu’ils seront à prendre au sérieux dans la section est de la Ligue américaine. Propulsés par une production de huit points en quatrième manche, les Red Sox ont battu les Twins du Minnesota par le pointage de 14 à 6, mercredi après-midi en Floride, dans le cadre de la Ligue des pamplemousses.

Bobby Dalbec a frappé deux circuits pour totaliser trois points produits pour la formation de Boston. Hunter Renfroe a aussi produit trois points, à l’aide d’un double, en troisième manche, alors que les sentiers étaient tous occupés.

Heureusement pour les Twins, le match préparatoire a été écourté à sept manches.

Au monticule pour entamer la rencontre chez les Red Sox, le Canadien Nick Pivetta a cédé un seul point, sur une longue balle de Mitch Garver, en deux manches de travail.

Mardi, les Red Sox avaient écrasé les Rays de Tampa Bay par le pointage de 9 à 3. Yairo Munoz, Kike Hernandez, Jarren Duran et Rafael Devers avaient alors chacun frappé la longue balle.

En plus des Red Sox et des Rays, les Yankees de New York, les Blue Jays de Toronto et les Orioles de Baltimore forment la section est de la Ligue américaine, où une chaude lutte est à prévoir.

Circuit pour Wander Franco

À propos du club de Tampa Bay, le jeune Wander Franco, qui figure parmi les plus beaux espoirs du baseball majeur, a réussi un circuit en solo dans l’uniforme des Rays, mercredi, à Port Charlotte.

Aidant les Rays à l’emporter 3 à 1 contre les Pirates de Pittsburgh, le Dominicain de 20 ans a frappé la longue balle en deuxième manche aux dépens du lanceur Miguel Yajure. Évoluant à l’arrêt-court en défensive, Franco a ajouté un autre coup sûr, soit un simple, plus tard dans le match.

Le voltigeur des Rays Austin Meadows a produit les deux autres points de son équipe à l’aide d’un circuit, en cinquième manche.