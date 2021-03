Le Montréalais Luguentz Dort parmi les futures étoiles

Tout un exploit pour le Montréalais Luguentz Dort : le joueur du Thunder d’Oklama City a été élu, mercredi, sur l’équipe du monde des futures étoiles de la NBA.

Dort, 21 ans, figure parmi les cinq joueurs du Canada sur cette formation avec RJ Barrett (Knicks de New York), Brandon Clarke (Grizzlies de Memphis), Mychal Mulder (Warriors de Golden State) et Nickeil Alexander-Walker (Pelicans de La Nouvelle-Orléans).

Cinq autres sont pays sont représentés sur cette équipe mondiale, soit le Nigeria, Israël, le Japon, l’Argentine et la France par le biais de Precious Achiuwa, Deni Avdija, Rui Hachimura, Facundo Campazzo et Théo Maledon, respectivement.

Malgré cette sélection, Dort n’aura pas l’occasion de participer à la prochaine classique des étoiles de la NBA, dimanche, puisque seul le match des étoiles régulier sera exceptionnellement disputé, cette année, en raison de la COVID-19.

L’équipe des futures étoiles américaines a aussi été annoncée et elle est menée par les vedettes Zion Williamson, des Pelicans, et Jo Morant, des Grizzlies. LaMelo Ball, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Tyler Herro, De'Andre Hunter, Keldon Johnson, Michael Porter fils et James Wiseman sont les autres nommés.

Tous les joueurs, dont Dort, ont été élus au terme d’un scrutin mené auprès des différents entraîneurs-adjoints de la NBA. À propos du Montréalais, il a pris part à 33 matchs avec le Thunder cette saison, conservant une moyenne de 12,5 points par match.