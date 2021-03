Lavoie & Letang - Épisode 2

Dans leur balado «Lavoie & Letang», le journaliste de la chaîne TVA Sports et le défenseur des Penguins de Pittsburgh parlent de l’impact de Mario Lemieux dans leurs carrières respectives. Comment Lemieux a aidé Kristopher Letang à se sentir à l’aise comme coéquipier et par la suite comme propriétaire.

Lavoie et Letang discute également de la psychologie chez les athlètes de haut niveau. Kristopher a décidé de changer son approche cette saison et c’est très payant. Il en fait moins et les résultats sont excellents.

