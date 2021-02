Kristopher Letang participera à un balado de TVA Sports

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang se joindra au journaliste Renaud Lavoie pour la présentation hebdomadaire du nouveau balado de TVA Sports intitulé «Lavoie & Letang», a-t-il été annoncé jeudi.

À chaque mercredi à compter du 24 février, Renaud Lavoie et le double champion de la coupe Stanley traiteront de l’actualité dans la Ligue nationale de hockey (LNH) vue notamment par celui qui a disputé jusqu’ici près de 1000 matchs dans le circuit Bettman en carrière.

«TVA Sports est très heureux d'ajouter un autre collaborateur de renom au sein de son équipe hockey avec l’ajout de Kristopher Letang. Ces balados s’inscrivent dans le virage stratégique de TVA Sports annoncé il y a quelques mois. En développant davantage de contenu numérique, la chaîne sportive s’enligne pleinement sur les habitudes et le profil des consommateurs de sports d’aujourd’hui», a déclaré le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu, par voie de communiqué.

«Grâce à nos balados mettant en vedette non seulement nos talents mais également des collaborateurs externes, TVA Sports ajoute un complément de choix à la couverture traditionnelle des nouvelles sportives et ce, pour le plus grand bénéfice des amateurs de sport», a-t-il continué.

«Lavoie & Letang» est l’un des cinq nouveaux balados de la chaîne sportive maintenant disponibles par le biais du site Internet de TVA Sports et sur QUB radio.