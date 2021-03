Saison terminée pour Derek Stepan

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Derek Stepan sera opéré à l’épaule gauche cette semaine et sa saison 2020-2021 est compromise, a annoncé le directeur général Pierre Dorion, mardi avant-midi.

Le vétéran de 30 ans a subi une dislocation durant la rencontre du 23 février face au Canadien de Montréal. Son équipe s’attend à le voir prêt à temps pour le début de la prochaine campagne.

Stepan a été acquis des Coyotes de l’Arizona le 26 décembre. Il a inscrit un but et cinq mentions d’aide en 20 matchs cette année. Il en est à la dernière année de son contrat dont la valeur est de 6,5 millions $ sur la masse salariale des «Sens» et deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain.