Les Patriots magasinent les jeunes quarts-arrières

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre portent une attention particulière aux meilleurs quarts-arrières disponibles en vue du prochain repêchage de la NFL, a rapporté The Athletic mardi.

Selon l’avis de la grande majorité des experts, les meilleurs pivots disponibles sont Trevor Lawrence (Clemson), Justin Fields (Ohio State), Zach Wilson (BYU), Mac Jones (Alabama) et Trey Lance (Dakota du Nord).

Le premier de cette liste devrait logiquement devenir le joueur sélectionné d’entrée de jeu au prochain encan du circuit Goodell. Ce précieux choix appartient aux Jaguars de Jacksonville.

En ce qui concerne les «Pats», ils détiennent le 15e tour de parole en première ronde. Ils auront donc probablement la chance de repêcher l’un des quarts-arrières encore libres.

L'entraîneur-chef et directeur général Bill Belichick et ses recruteurs auraient contacté tous les entraîneurs au niveau universitaire des pivots disponibles, en plus de les avoir interviewés lors du Senior Bowl.

En 2020, soit la première campagne suivant l’ère Tom Brady, les Patriots ont fait confiance à Cam Newton. L’expérience a été un échec et le club du Massachusetts a terminé sa campagne avec un dossier de 7-9, ratant ainsi les éliminatoires pour la première fois depuis 2008.

Les «Pats» ont également envoyé Jarrett Stidham derrière le centre à quelques reprises la saison dernière, mais les performances du jeune homme de 24 ans n’ont pas été convaincantes.