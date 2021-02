Une remontée signée Xavier Cormier et Zachary Bolduc

Xavier Cormier a inscrit deux buts et obtenu une mention d’aide sur le but vainqueur, en prolongation, pour permettre à l’Océanic de s’imposer 3 à 2 devant les Voltigeurs de Drummondville, samedi, à Rimouski.

Des buts rapides de Luke Woodworth et de Drew Maddigan au premier vingt avaient permis aux Voltigeurs de prendre le contrôle de la rencontre.

Cormier a réduit l’écart au début de la deuxième période avant de niveler les chances en fin de troisième.

Avec Zachary Bolduc, l’attaquant québécois a préparé le terrain pour Tyson Hinds, qui a fait la différence prolongation.

Bolduc a aussi connu un fort match pour l’Océanic en obtenant trois mentions d’aide.

Il s’agit d’un premier gain en cinq matchs pour la formation rimouskoise.

Les Olympiques dominent le Phoenix

À Gatineau, les Olympiques ont renoué avec la victoire après une série de trois défaites en disposant du Phoenix de Sherbrooke par la marque de 5 à 0.

Le gardien Rémi Poirier a repoussé les 20 tirs du Phoenix pour empocher son deuxième jeu blanc de la saison.

Sur le plan offensif, Antonin Verreault a pris les choses en main en récoltant un but et deux mentions d’aide. Il s’est d’ailleurs fait complice sur le but victorieux, inscrit par Andrew Coxhead au premier vingt.

Zachary Dean, Metis Roelens et Gabriel Jackson ont été les autres marqueurs pour l’équipe locale.

Le Phoenix ne compte que trois victoires en 18 matchs cette saison.