Le retour de Tarasenko profitera aux Blues

Un vent de fraîcheur souffle sur les Blues de St. Louis alors qu’ils compteront bientôt sur le retour au jeu de l’attaquant russe Vladimir Tarasenko, qui se remet de sa dernière intervention chirurgicale à l’épaule gauche.

Selon l’entraîneur-chef Craig Berube, Tarasenko devrait être employé au cours du présent voyage de six matchs à l’étranger des Blues, qui se terminera le 8 mars.

Déjà, vendredi, l’attaquant s’est entraîné sur un trio complété par David Perron et Brayden Schenn.

«Je l’ai placé sur un trio car il se rapproche d’un retour et je souhaitais voir comment il allait se comporter avec quelques répétitions, a indiqué Berube, cité sur le site web des Blues. Il est définitivement prêt à y aller. Ça fait longtemps, ç’a été une longue route pour lui.»

«Il a fait un très bon travail au niveau du conditionnement, il a fait ce qu’il fallait pour se remettre en forme, a ajouté l’entraîneur, à propos de celui qui est passé sous le bistouri en août dernier. Le crédit lui revient, tout comme au personnel de l’équipe.»

Un franc-tireur

Il s’agit d’un retour attendu chez les Blues. Rappelons que Tarasenko avait été un élément important de l’équipe lors de la conquête de la Coupe Stanley, en 2019, alors qu’il avait notamment inscrit 11 buts en 26 matchs éliminatoires.

Entre la saison 2014-2015 et la saison 2018-2019, le Russe est par ailleurs celui qui vient au troisième rang pour le plus grand nombre de buts marqués dans la LNH, avec 182. Seuls Alexander Ovechkin (236) et John Tavares (183) le devancent.

À leurs 20 premiers matchs de la présente saison, les Blues ont inscrit 59 buts, ce qui se traduit par une moyenne inférieure à trois buts par rencontre (2,95). Ils viennent au 14e rang du circuit Bettman à ce chapitre.

Le plus de buts marqués dans la LNH entre les saisons 2014-2015 et 2018-2019 :

1 – Alexander Ovechkin 236

2 – John Tavares 183

3 – Vladimir Tarasenko 182

4 – Nikita Kucherov 179

5 – Patrick Kane 178