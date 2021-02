Jeu blanc de Brian Elliott à Buffalo

Brian Elliott a repoussé les 23 tirs des Sabres, samedi après-midi à Buffalo, pour aider les Flyers de Philadelphie à signer une victoire de 3 à 0.

Il s’agissait d’un deuxième blanchissage cette saison pour le gardien de 35 ans et d’un 42e en carrière.

Les Flyers profitaient du retour dans leur formation des attaquants Jakub Voracek, Oskar Lindblom et Scott Laughton, qui ont finalement complété le protocole de la COVID-19 de la LNH. Laughton a souligné son retour au jeu en marquant son cinquième but de la saison, aidé de Lindblom et de Voracek.

Sean Couturier et Shayne Gostisbehere ont été les autres marqueurs pour les Flyers.

Pour leur part, les Sabres ont dû se débrouiller pour un deuxième match consécutif sans leur joueur-étoile Jack Eichel, qui est incommodé par une blessure au bas du corps.

Par ailleurs, en l’absence du gardien Linus Ullmark, qui ratera au moins un mois en raison d’une blessure au bas du corps, le filet des Sabres a été confié à Carter Hutton. Alors qu’il en était à un troisième départ seulement depuis le début du mois de février, ce dernier a cédé trois fois sur 39 tirs.

Le défenseur Rasmus Ristolainen en était à un premier match depuis le 31 janvier après avoir contracté la COVID-19. Jeff Skinner a également réintégré la formation des Sabres après avoir été laissé de côté lors des trois derniers matchs.

Les Capitals démontrent leur profondeur

À Newark, les Capitals de Washington ont obtenu une cinquième victoire en sept matchs en disposant des Devils du New Jersey par la marque de 5 à 2.

Malgré ce gain des visiteurs, Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom ont étrangement tous deux été blanchis de la feuille de pointage.

Les Capitals ont pris les choses en main dès la première période en marquant trois buts en 10 minutes. Garnet Hathaway, Daniel Sprong et Lars Eller ont tour à tour secoué les cordages pour donner une avance de 3 à 0 à leur équipe.

Nico Hischier a répliqué en avantage numérique avant la fin de l’engagement et Pavel Zacha a réduit à nouveau l’écart en deuxième période. Jakub Vrana est venu couper les jambes des Devils en milieu de troisième période en marquant son sixième but de la saison. Nic Dowd a ensuite complété le travail dans un filet désert.