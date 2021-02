Les Mooseheads à l’arrêt

Les Mooseheads de Halifax devront mettre leur saison sur pause pour une durée indéterminée à la suite de nouvelles restrictions annoncées par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, vendredi.

Les nouvelles mesures de santé publique entreront en vigueur samedi. Les Mooseheads pourront toutefois continuer l’entraînement, a précisé un porte-parole de l’équipe, Scott MacIntosh, sur Twitter.

Les mesures adoptées touchent uniquement la région de Halifax. Par conséquent, les Eagles de Cap-Breton pourront poursuivre leurs activités, tous comme les autres formations de la LHJMQ qui sont basées dans les Maritimes.

Une victoire avant la pause

Avant cette pause forcée, les Mooseheads ont tout de même pu affronter les Eagles vendredi soir, à Sydney. Ils en ont profité pour quitter sur une bonne note en l’emportant par la marque de 3 à 2.

Alors que les deux formations étaient à égalité avec un peu plus de deux minutes à faire, Markus Vidicek a inscrit le but vainqueur avec l’aide de Zachary L’Heureux et du gardien Brady James, en avantage numérique. L’Heureux a conclu la rencontre avec trois mentions d’aide. Pour sa part, James a réalisé 38 arrêts.

Justin Barron et Elliot Desnoyers ont été les autres marqueurs chez les Mooseheads tandis que Dawson Stairs et Félix Paré ont secoué les cordages pour les Eagles.

Les Mooseheads présentent un dossier de 10-13-6 en 29 matchs cette saison.