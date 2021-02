EN DIRECT: Laurent Ciman s'adresse aux médias

Le nouvel entraîneur adjoint du CF Montréal, Laurent Ciman, s'adresse en ce moment aux médias.

Ciman a été engagé par le club, il y a deux jours.

Voyez la conférence de presse dans la vidéo ci-dessus.

CITATIONS DU POINT DE PRESSE

«Mon but premier était de revenir de toute façon et ça faisait longtemps qu'on en discutait avec Olivier (Renard) et Thierry (Henry).»

«À partir du moment où Thierry et Oli étaient d'accord, ils m'ont offert cette opportunité et je l'ai saisie à deux mains.»

«J'ai un coup de coeur et la ville et ça bien longtemps que j'ai envie de revenir et j'ai l'occasion. Comme on dit chez moi, le train ne passe qu'une fois et je n'ai pas hésité.»

«J'avais parfois des réactions en tant que joueur qui étaient peut-être trop expressives pour certains mais c'est ma façon d'être (...) je suis prêt à apprendre, à apporter mon expérience et mon vécu, mais je dois aussi m'adapter à la personnalité de chacun.»

«Oui c'est une déception parce que c'est quelqu'un qui connaît tellement bien le football que je voulais apprendre avec lui (Henry)», mais comprend les raisons familiales derrière son départ.»

Son départ en 2017 «n'était pas voulu et était déchirant pour moi»

«Je suis novice, je viens d'arriver je vais apprendre du staff qui est déjà en place»