Charles Hamelin et l’équipe nationale de patinage de vitesse courte piste retrouveront l’action dans une semaine à l’occasion des Championnats du monde, aux Pays-Bas, et le triple médaillé d’or olympique n’a pas l’intention d’agir en tant que figurant.

De passage à l’émission JiC, l’athlète de 36 ans a confié qu’il avait bien hâte de rechausser les patins, mais surtout, de regoûter à la compétition : «Ça fait un an jour pour jour que je n’ai pas mis les pieds sur la glace pour compétitionner contre des adversaires.»

De son propre aveu, Hamelin est dans la meilleure forme de sa carrière et c’est ce qui lui permettra d’être compétitif, même s’il fait partie des plus vieux athlètes de la compétition. Il a offert parmi les meilleurs chronos de sa carrière à l’entraînement et il est très optimiste à l’approche de ces Mondiaux. À son avis, c’est la passion qu’il a pour son sport qui le garde autant motivé et prêt à livrer la marchandise.

«J’aime ce que je fais, je suis en amour avec mon sport et mon corps me permet encore de le pratiquer au plus haut niveau. Je ne m’en vais pas là-bas seulement pour tester des choses ou être un simple spectateur, je vais là pour gagner!»

Voyez l'entrevue de Charles Hamelin avec Jean-Charles Lajoie dans la vidéo ci-dessus.