À TVA Sports: les qualifications de l'E-Prix de Dariya

C'est aujourd'hui que la saison de Formule E prend son envol avec la première course d'un programme double à Dariya, en Arabie saoudite.

Voyez en ce moment les qualifications de cette première épreuve à TVA Sports et TVA Sports direct.

La course aura lieu à 12h00, avec l'émission d'avant-course à 11h30 à TVA Sports.

La Formule E bénéficiera d’une grande visibilité cette année, puisque ses courses seront diffusées dans plus de 150 pays et ici, la chaîne TVA Sports sera aux premières loges pour présenter toutes les épreuves du calendrier.

Ainsi, la septième saison de FE proposera plus de 60 heures de diffusion en direct dans plus de 30 langues, sans compter la programmation complémentaire qui prévoit plus d’une quarantaine d’heures de télévision.