Carey Price n’est plus l’ombre de lui-même depuis quelques matchs. Encore une fois jeudi soir contre les Jets de Winnipeg, il a alloué des buts douteux, qui ont fait extrêmement mal à son équipe. Serait-il le temps de donne le filet davantage au réserviste Jake Allen?

La question se pose. En effet, même s’il a disputé cinq matchs de moins que Price, Allen a seulement une victoire de moins, mais il le devance au chapitre de la moyenne d’efficacité et de la moyenne de buts alloués. Pour écouter le segment, visionnez la vidéo ci-dessus.

Même si Price est en pleine léthargie, l’analyste Patrick Lalime dit comprendre ce qu’il se passe dans la tête du gardien numéro un du Tricolore, alors qu'il était de passage sur la plateau de l'émission Dave Morissette en direct. «Présentement, c’est un gardien qui pense trop. C’est un joueur qui est déçu de lui-même, il veut faire une différence et il n’est pas capable de la faire» a-t-il mentionné.

L’ancien gardien Jean-Sébastien Giguère ajoute que Price ne doit pas être tenu pour seul responsable de la débandade des Canadiens, qui ne semble pas vouloir se régler : «Toute la zone défensive du Canadien ne va pas bien : le gardien de but, les défenseurs et les joueurs d’avant ne se replient pas, donc c’est dur pour tout le monde, mais au final, Price doit donner des arrêts. Il faut qu’il donne une chance de gagner à son équipe.»

Si les deux analystes croient que le nouvel entraîneur-chef Dominique Ducharme doit donner le filet le plus possible au numéro 31 pour que celui-ci puisse arrêter de trop réfléchir et d’enfiler les matchs, Mike Bossy pense qu’il serait temps de mettre Price à l’écart, parce que présentement, il n’aide pas l’équipe.

«Carey Price n’est pas ton meilleur joueur. Il est supposé l’être, mais c’est l’un des pires joueurs du Canadien depuis le début de la saison» a-t-il avancé.

L’ancienne gloire des Islanders de New York croit que le filet revient de droit à Jake Allen, qui connaît une excellente saison et qui peut vraiment offrir une chance aux Canadiens de l’emporter : «Ça devrait y aller au mérite et présentement c’est Jake Allen qui mérite d’être devant le filet. »