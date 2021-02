Deux joueurs québécois de plus chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont conclu vendredi une entente avec les Québécois Benoit Marion et Brian Harelimana.

Ces derniers ont tous les deux évolué pour les Carabins de l'Université de Montréal, l’ancienne équipe du directeur général des Moineaux, Danny Maciocia, avant d'être sélectionnés par les Alouettes au repêchage canadien de 2020.

Marion a été choisi en troisième ronde (25e au total) après la saison 2019, durant laquelle il a terminé au deuxième rang au Québec avec six sacs du quart, en plus de réussir 19,5 plaqués. En 2018, l'ancien des Phénix du Collège André-Grasset a été nommé sur la deuxième équipe d'étoiles défensive de la province, après avoir totalisé 20 plaqués et quatre sacs du quart.

De son côté, Harelimana s'est également avéré un rouage important de l'unité défensive des Carabins au cours des dernières saisons, lui qui a été élu sur l'équipe d'étoiles du RSÉQ de 2017 à 2019, en plus de se retrouver sur la première équipe d'étoile au pays en 2018, et sur la deuxième l'année suivante. Le Lavallois de 25 ans a effectué 37 plaqués en 2019, ainsi que trois sacs. Il a rabattu huit passes. L'ancien des Cheetahs du Cégep Vanier a réussi une interception et cinq plaqués lors du match de la Coupe Vanier 2019.

Maciocia a mis la main sur plusieurs athlètes d’ici durant les récentes semaines, notamment le receveur de passes Régis Cibasu qu’il a dirigé chez les Bleus.